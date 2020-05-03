Мадрид, , 14:06 — REGNUM Число смертей от COVID-19 в Испании за прошедшие сутки увеличилось на 164 человека. Об этом 3 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число смертей в стране, таким образом, достигло 25 тыс. 264 случаев. Число выявленных за последние 24 часа фактов заражения коронавирусом составило 884 случая, общее число выявленных инфицированных — 217 тыс. 466 человек.

Как отметили в министерстве здравоохранения, показатель прироста смертности за прошедшие сутки является самым низким с 18 марта, что обнадеживает.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на всю планету, общее число выявленных случаев инфицирования составляет 3 млн 444 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 300 человек заразились коронавирусом в Архангельской области