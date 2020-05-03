Минск, , 14:04 — REGNUM В Белоруссии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло до 16 705. Об этом сообщили 3 мая в минздраве страны.

По данным министерства, всего в стране проведено более 204 тыс. тестов, коронавирус выявлен в 8,1% случаев.

По состоянию на 3 мая в Белоруссии выздоровели 3196 пациентов, 99 человек скончались в результате последствий, вызванных болезнью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране чуть более 200 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, что составляет 10% от всех имеющихся в стране аппаратов.

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