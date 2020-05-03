Архангельск, , 13:56 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавируc SARS-CoV-2 подтвердился у 39 человек. Общее число зараженных в регионе выросло до 299. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Большая часть новых пациентов (21 человек) — сотрудники сменной вахты «Запсибгазпром — газификация». По факту массового заражения проводится эпидрасследование.

Новые случаи заражения также выявлены в Архангельской психиатрической больнице, областной клинической больнице, в Вельском и Котласском районах.

Добавим, что из 299 зараженных 68 человек уже выздоровели, двое скончались.