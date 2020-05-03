Оренбург, , 13:56 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 3 мая, выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Число зарегистрированных случаев составляет на сегодняшний день в общей сложности 876 человек. Выздоровели 232 пациента, скончались четверо.

В настоящее время в реанимационных отделениях больниц находятся 18 пациентов. Из состояние оценивается как тяжёлое. Шесть человек подключены к аппарату ИВЛ. Состояние 160 пациентов — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

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