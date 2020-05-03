Салехард, , 13:51 — REGNUM На Ямале по состоянию на 3 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период с начала пандемии в ЯНАО подтверждено 609 случаев SARS-CoV-2. Бессимптомно заражение протекает у 59,5% инфицированных. Выздоровели 129 человек.

Прирост на 33 инфицированных традиционно пришёл с месторождений. В стационарах лечение проходят 116 пациентов с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии — 10 человек.

«Новые случаи подтверждены в у контактных в ранее заболевшими Сабетте Ямальского района, продолжают подтверждаться случаи коронавируса у контактных в общежитиях вахтовых рабочих двух предприятий в районе Нового Уренгоя, пять случаев подтвердились у строителей, работающих вахтовым методом в Салехарде. Салехардские случаи — не завозные, рабочие заразились при взаимодействии с одним из действующих в городе очагов инфекции», — прокомментировала эпидобстановку руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.