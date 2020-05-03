Пекин, , 14:09 — REGNUM Короткий анимационный фильм о коронавирусе выпустили в Китае, в нём высмеиваются действия властей США. Ролик «Жил-был вирус» (Once upon a virus…) опубликован китайским агентством Синьхуа.

В мультфильме переговариваются две фигурки в стиле лего — китайский терракотовый воин и статуя Свободы. В январе воин предупреждает статую о новом вирусе, однако та отвечает, что это всего лишь простуда.

Далее воин рассказывает о строительстве госпиталей, изоляции городов, нагрузке на систему здравоохранения, в ответ на это статуя называет Китай «типичным третьим миром». Позднее статуя Свободы обвиняет КНР в том, что информацию о вирусе скрывали.

«Мы всегда правы, путь даже и противоречим сами себе», — заявляет символ США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против КНР дополнительные пошлины за якобы сокрытие Пекином информации о коронавирусе.

Читайте также: Журналисты газеты «Жэньминь Жибао» задали 10 неудобных вопрос властям США

А также: Трамп подтвердил возможность введения новых пошлин против Китая

Читайте развитие сюжета: Абэ обсудит с экспертами дальнейшую борьбу с коронавирусом