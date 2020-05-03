Тегеран, , 13:48 — REGNUM Решение об открытии в ряде городов Ирана мечетей для проведения пятничных молитв в священный для мусульман месяц Рамадан приняли иранские власти. Об этом 3 мая рассказал президент страны Хасан Рухани, его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Мы приняли решение, что в 132 городских округах, где (эпидемиологическая) ситуация (с новым коронавирусом) менее опасная, завтра откроются мечети», — заявил президент Ирана.

Также он уточнил, что в открывающихся мечетях проведут, соблюдая рекомендации медиков из-за ситуации с пандемией коронавируса, пятничные молитвы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в министерстве здравоохранения Ирана отметили факт снижения выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.