Москва, , 13:45 — REGNUM Чтобы дни, проведённые с детьми на коронавирусном карантине, были более спокойными и максимально полезными, можно даже домашнюю работу сделать познавательной и интересной. В химии, например, есть всем известный раздел «Химия в быту», и поверьте, показать и рассказать ребёнку, как работают гигиенические и чистящие средства, или как происходят химические реакции, когда мама готовит пищу — это очень интересно. Одно только гашение соды уксусом чего стоит, равно как и процессы, происходящие, когда тесто поднимается.

Председатель Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина в интервью ИА REGNUM пояснила, почему в период эпидемии SARS-CoV-2 химию стоит подтянуть всем.

ИА REGNUM: Людмила Семёновна, можете поделится своими наработками, как в условиях карантина можно интересно изучать химию с детьми?

Людмила Левина: Сейчас разработано очень много развивающих игр по химии, можно приобрети наборы юного химика и другие подобные. Но и родители могут внести свой вклад, находясь, предположим, на кухне. Развивать внимание и наблюдать какие-то процессы можно даже, если мама печёт пироги на кухне или происходит гашение соды уксусом. Такие примеры имеют самое непосредственное отношение к науке — химии. Её можно наблюдать в реальном времени, когда родители занимаются вместе с детьми домашними делами.

К тому же в России выпущена масса всевозможных книг по этой теме. Я вам даже боюсь их перечислять, потому что это будет невежливо по отношению к авторам — всех не назовешь. Есть загадки, кроссворды, которые связаны с химией, химической наукой и учёными.

Интересная тема — как учёные-химики жили и трудились во время Великой Отечественной войны, какие в то время были сделаны открытия. К примеру, как в Ленинграде искали, чем нужно обрабатывать дома, чтобы они не горели от бомб. Специальные разработки были для заправки аэростатов, начали работать заводы для их заправки. Топлива не хватало — придумали газогенераторное топливо, были созданы альтернативные виды топлива, которые потом применялись для заправки различных механизмов, требовавших нефти и бензина. Всё это было создано в научных лабораториях, несмотря на невероятные условия военного времени. В журнале «Химия в школе» мы дали такую очень интересную публикацию о технологиях и открытиях военного времени, которые в другое время вроде бы были и ни к чему.

ИА REGNUM: Как школьники справляются с освоением химии в условиях дистанта?

Людмила Левина: Химия — наука экспериментальная. И у нас всё время были лаборатории, где мы показывали опыты. Но были учителя, которые заменяли полностью практико-ориентированное обучение на чисто компьютерное — вроде как веление времени. Мы такое в ряде случаев критиковали и говорили, что это подходит только для отдельных учащихся. Но видите, так случилось, что и этот контакт в данный момент стал применим. И сейчас те наработки, которые сделали наши учёные и методисты в плане электронного контента, там тоже есть практика. Просто опыты представлены в виртуальном виде. Конечно, это усечённая ситуация, связанная с обучением химии, но случилось так, что и ей пришлось определенным образом воспользоваться.

ИА REGNUM: Вероятно и в истории с эпидемией коронавируса химия сыграет далеко не последнюю роль?

Людмила Левина: Увы, в последнее время к химии стали очень плохо относиться. Саму науку гнобят, а люди неустанно повторяют в негативном ключе: «Это всё химия виновата». Химия перестала фигурировать как наука, от которой, вообще-то, началась цивилизация. Кто бы мы сейчас были, если бы не было того развития химии, какое имело место быть! Я не устаю повторять, что химия опасна для тех, кто её не знает. А кто эту науку знает, кто умеет ею пользоваться, для тех она всегда только со знаком плюс.

Поэтому к химии нужно относиться с уважением и любовью. И тогда она будет приносить только пользу, и никогда — вред. А вот когда некомпетентные люди, которые никогда не изучали химию, не знали её, сейчас вынуждены в силу своей, например, должности принимать решения, не понимая сути, но с установкой, что химия — это вред, тогда и получается то, что мы имеем. Поэтому в период эпидемии коронавируса, может быть, стоит обратить внимание людей на то, как важно действительно изучение химии и знание химии вообще-то говоря, всеми. Потому что определённым образом все люди должны знать химию, даже несмотря на то, что это сложная наука. Но трудности обучения — это всегда трудности. Но потом они приносят свои плоды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса и ростом числа заболевших COVID-19 граждан России президент России Владимир Путин объявил нерабочими все дни апреля 2020 года, а студенты и школьники были переведены на дистанционное обучение. В ходе совещания с главами регионов, состоявшегося 25 апреля, глава государства заявил о необходимости продления нерабочих дней до 11 мая включительно.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях».