Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Во временный госпиталь, развернутый в одном из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге, положили первых 24 пациента с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в Смольном.

Временный госпиталь в Ленэкспо

Пациенты болеют в легкой форме, утверждают власти.

Напомним, временный госпиталь на 1 тыс. коек развернули под управлением Госпиталя ветеранов войн для тех, кто не может соблюдать режим самоизоляции дома. Больные COVID-19 переведены в «Ленэкспо» из других стационаров.

Для приема и регистрации пациентов создана специальная зона. «Безопасный проход из зараженной зоны в чистую обеспечивает зона санпропускников. Для оформления историй болезни задействовано 5 автоматизированных рабочих мест регистраторов», — сообщили в Смольном.

С помощью модульных перегородок для больных обустроены отдельные боксы на 1−2 человека. Временный госпиталь оснащен кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

Как подчеркивают власти, если состояние пациента будет ухудшаться, то по решению лечащего врача его на скорой помощи отправят в ближайший перепрофилированный стационар, так как в «Ленэкспо» можно держать больных COVID-19 только в легкой форме.

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Напомним, к 3 мая число официально зарегистрированных зараженных коронавирусом в Петербурге превысило отметку в 5 тыс. человек. За время пандемии в городе зафиксировали 34 летальных случая.

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