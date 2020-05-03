Липецк, , 13:24 — REGNUM В Липецкой области 3 мая подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 520 случаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области продолжает действовать режим самоизоляции, но с 1 мая для жителей региона запустили 22 сезонных садоводческих маршрута в четырёх района и семь маршрутов между районными центрами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом