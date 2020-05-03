Ташкент, , 13:23 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана запустило благотворительную акцию «Здравствуй, Сардоба, мы вместе!», сообщили 3 мая в Telegram-канале ведомства.

В рамках акции организован сбор помощи жителям, пострадавшим от наводнения. «Первые грузовики с гуманитарной помощью достигли Сырдарьи», — говорится в сообщении.

Кроме того, открыт специальный расчетный счет — средства направят на покупку одежды, продовольствия, медикаментов и других необходимых предметов. Гуманитарная помощь принимается в любой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. С территории затопленных районов эвакуированы десятки тысяч местных жителей.