Москва, , 13:41 — REGNUM Вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения задействованы Росгвардией для наблюдения за обстановкой в лесопарковых зонах Московского региона. Об этом сообщает 3 мая пресс-служба ведомства.

Летательные аппараты привлечены к мониторингу в период майских праздников, их используют подразделения Центрального округа Росгвардии. Информацию о нарушителях введённых из-за коронавируса ограничений передают патрульным нарядам. Им следует отреагировать и провести с гражданами разъяснительную работу.

Если беспилотники обнаружат граждан, которым предписана самоизоляция, в отношении них составят протокол об административном правонарушении.

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