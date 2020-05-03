Стокгольм, , 13:24 — REGNUM В Швеции от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался гражданин Украины. Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 3 мая информационное агентство УНИАН.

«2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом», — сказано в сообщении.

МИД Украины оказывает помощь родным умершего относительно возврата тела. Данный гражданин стал восьмой украинской жертвой коронавируса за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал смерть родственника единственной действительно значимой причиной, по которой жителям Крыма стоит ехать на Украину в период пандемии.

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