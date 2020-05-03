Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Массовые мероприятия, запланированные властями Тбилиси в День Победы, отменены в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили 3 мая в мэрии грузинской столицы.

9 мая в Тбилиси должен был состояться праздничный концерт, также был запланирован торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны. В мэрии напомнили, что в Грузии введён режим ЧП из-за пандемии.

«Все мероприятия отменены. Мы не будем выводить ветеранов на улицу», — сказала представитель мэрии ТАСС.

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