Самара, , 13:12 — REGNUM Вопрос о развертывании дополнительного госпиталя в ГБ № 4 Тольятти для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией прорабатывается в Самарской области. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, это необходимо, чтобы разгрузить другие медицинские учреждения, врачи которых лечат пациентов с COVID-19.

Также сообщается, что с 6 мая планируется открыть городскую больницу № 4 в Самаре для приема больных с диагнозом «пневмония».

По словам врио министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко, на 2 мая всего в медицинских учреждениях региона находятся 731 пациент, в том числе и пациенты с подозрением на этот вирус? и контактные лица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выявили 518 случаев инфицирования коронавирусом.

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