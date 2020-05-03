Владимир, , 13:07 — REGNUM Во Владимирской области 3 мая подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

18 новых случаев выявлено в Петушках, десять — в Гусь-Хрустальном, восемь — в Коврове, по семь — в Александрове и Владимире, два — в Киржаче, по одному — в Кольчугино, Муроме и Собинке.

Всего в регионе зарегистрировано 830 случаев заражения: 280 — в Петушках, 121 — во Владимире, 84 — в Коврове, 77 — в Муроме, по 67 — в Александрове и Гусь-Хрустальном, 59 — в Кольчугино, 32 — в Юрьеве-Польском, 31 — в Судогде, 27 — в Собинке, 26 — в Киржаче, 12 — в Меленках, по пять — в Радужном и Суздале, по три — в Вязниках, Гороховце и Камешково.

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