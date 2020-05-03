Москва, , 13:04 — REGNUM Рост числа случаев заражения коронавирусом в России связан с увеличением количества тестирований. Об этом RT заявил вирусолог Института им. Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.

«Конечно, если сделать один тест и попасть на здорового человека, то можно сказать, что заболеваемости нет, — отметил он. — А если сделать тысячу тестов, то найдётся 100 заболевших, и заболеваемость уже будет огромная».

Важно также понять, что именно учитывается — количество заболевших или инфицированных, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки 2 мая выявлено 10 633 новых случая заражения коронавирусом.

Новые случаи инфицирования выявлены во всех субъектах РФ. В половине случаев (50,3%) у пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Также за сутки зафиксировано 58 летальных исходов.

От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1280 человек, выздоровели — 16 639 человек. Всего было проведено более 4,1 млн тестов.

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