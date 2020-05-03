Сеул, , 13:04 — REGNUM Национальный парламент Южной Кореи принял решение о повышении возраста согласия на близкие отношения с 13 до 16 лет. Об этом 3 мая сообщает корейская газета The Korea Times.

Также уточняется, что данные поправки в уголовный закон страны были приняты парламентом ещё 29 апреля и что они призваны для лучшей защиты детей от сексуальной эксплуатации.

При этом данный закон также вводит уголовную ответственность за просмотр видеороликов сексуального содержания, снятых незаконным способом и предполагает штраф за это в размере 30 миллионов вон ($ 24 610).

Кроме этого, ожидается, что президент страны Мун Чжэ-ин подпишет данные поправки к уголовному закону в течение ближайших двух недель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса в Южной Корее наблюдается сокращение спроса на рабочую силу.