Дакка, , 13:00 — REGNUM Десятки жителей штата Ракхайн в Мьянме высадились у побережья южной части Бангладеш, сообщает Antara.

«Сегодня к берегу прибыла небольшая лодка с 43 беженцами», — заявил чиновник в Бангладеш, который пожелал остаться анонимным.

Правозащитники отметили, что сотни представителей мусульманского населения рохиджа остались заблокированы на двух траулерах между Бангладеш и Малайзией, поскольку страны в Юго-Восточной Азии ужесточили свои границы для предотвращения распространения коронавируса.

В середине апреля в Бангладеш прибыл еще один корабль, на борту которого находились сотни голодающих и истощенных жителей штата Ракхайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) попросили провести операцию по спасению представителей народна рохинджа, терпящим бедствие на море.

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