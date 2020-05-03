Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM Пятерых работников «Областного телевидения» (Свердловская область) изолировали, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом заявляет руководство СМИ.

Один из сотрудников сообщил, что в его семье подтвердился случай заболевания COVID-19. Были определены контактные лица, они и изолированы. Почти всех работников телеканала протестировали на коронавирус.

80% сотрудников ОТВ ранее были переведены на удалённую работу. «Работа «Областного телевидения» продолжается в полном объёме», — уточняют на телеканале.

Ранее коронавирус нашли у сотрудницы екатеринбургского издания Justmedia Дарьи Александрович. Журналистка легла в медучреждение после укуса клеща, после этого у нее обнаружили вирус.

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