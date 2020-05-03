Нур-Султан, , 12:56 — REGNUM Плотину на реке Есиль в Нур-Султане построят до конца 2020 года, сообщили 3 мая в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

Реконструкция русла реки Есиль обезопасит Нур-Султан от паводка, а также поспособствует развитию судоходства, отметили в администрации. Строительные работы проверил заместитель мэра Нурлан Нуркенов.

По его словам, углубление дна и укрепление берегов позволяет беспрепятственно пропустить воду во время паводка. «Масштабная реконструкция реки позволит обеспечить беспрепятственный пропуск воды и в последующие годы», — отметил Нуркенов. Он добавил, что эти работы планируется завершить в 2021 году.

Отметим, в весенний период в столице Казахстана зачастую наблюдается сложная паводковая ситуация. Расширение русла реки Есиль направлено на устранение этой проблемы.