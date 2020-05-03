Москва, , 12:59 — REGNUM Журналист Виктор Шендерович раскритиковал решение российских властей о проведении весеннего призыва в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Шендеровича, необходимости в призыве нет, так как на страну никто не нападает.

«Что, под Москвой стоят немцы? Да нет, к сожалению. Меркель не дошла», — заявил он.

После уточнения ведущей, действительно ли по этому поводу нужно сожалеть, Шендерович уточнил, что говорит «в смысле качества управления, в смысле менеджмента» об отсутствии в России «Меркель».

Как сообщало ИА REGNUM, отправка призывников в воинские части начнётся в России после 20 мая.

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