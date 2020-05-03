Занзибар, Танзания, , 12:53 — REGNUM Руководство Центрального рынка, расположенного в районе Старого города на Занзибаре, запретило всем посетителям и продавцам появляться на территории рынка без медицинской маски в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление начальника рынка Шаваля Абдул-Рахмана.

Он подчеркнул, что Центральный рынок — место наибольшего скопления людей, и поэтому его посетителям очень важно принимать все меры предосторожности, добавив, что посетителям также будут предоставлять возможность вымыть руки или воспользоваться антисептиком.

Абдул-Рахман подчеркнул, что в график работы рынка также были внесены изменения. Теперь рынок закрывается в 16:00 по местному времени.

«Мы внесли изменения в работу Центрального рынка, теперь он будет открываться на два часа раньше и закрываться в 16:00, а все, кто захочет посетить учреждение, будут обязаны следовать установленным правилам, как, например, носить маску и мыть руки», — заявил он.

Абдул-Рахман отметил, что на рынке не отмечается нехватка фруктов, маниока и зерновых, стоимость которых даже снизилась, однако в настоящее время, по его словам, существует дефицит кокосов.