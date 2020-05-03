Оренбург, , 12:35 — REGNUM В Оренбургской области главным вопросом для обсуждения на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции стала тема возвращения 379 газовиков, которые работают вахтовым методом в Якутии, сообщает пресс-служба областного правительства.

Решено для вахтовиков организовать обсерватор на базе «Самородово», где газовики проведут две недели карантина. Работники будут находиться под наблюдением специалистов клиники промышленной медицины.

Губернатор Денис Паслер отметил, что к нему поступили обращения от семей вахтовиков, которые просили оказать содействие по поводу возвращения газовиков домой. Многие работники из-за ситуации с коронавирусом пробыли в вахтовых условиях дольше, чем планировали.

«Совместно с компанией «Газпром Добыча Оренбург» обеспечим вахтовиков всем необходимым, от питания до качественного медицинского обслуживания. Все работники будут проходить систематическое тестирование на коронавирусную инфекцию в течение всего возможного периода инкубации. После прохождения карантина они вернутся к своим семьям уверенными в том, что их здоровью и здоровью их близких ничего не угрожает», — сказал глава региона.