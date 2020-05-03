Блумингтон, , 12:46 — REGNUM Старший исполнительный редактор газеты «Геральд-Таймс» в американском штате Индиана лишился работы в связи с недавними сокращениями. Рич Джексон, занимавший должность старшего исполнительного редактора, узнал на прошлой неделе, что его рабочее место будет ликвидировано со «дня на день», сообщает Indiana Public Media.

Джексон рассказал, что ему также пришлось освободить квартиру в здании «Геральд-Таймс», где он жил до полудня 1 мая. По его словам, теперь он бездомный. Хоть он и скопил немного средств, ему нужно, чтобы их хватило на как можно более долгий срок, потому что он ищет новую работу «в том, что Федеральная резервная система называет худшей экономикой в американской истории. За годы я написал или отредактировал сотни историй о бездомных. И вот я среди них».

Изменения, которые произошли в самых различных областях американской жизни в связи с карантином, затронули многих людей с самых неожиданных сторон, и уверенность в завтрашнем дне — то, чего не хватает сейчас многим жителям США.