Москва, 3 мая 2020, 12:29 — REGNUM В период карантина и самоизоляции дети обращаются к психологам с теми же проблемами, что и прежде, но теперь эти проблемы проявляются в новом ключе, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в воскресенье, 3 мая, руководитель службы «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.
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Чаще звонят по ночам: психолог о жалобах детей в период самоизоляции
«Общее количество обращений в нашу службу после начала эпидемии не увеличилось, даже немного сократилось. При этом стало больше вечерних и ночных звонков — в другое время суток в условиях самоизоляции трудно настроиться и найти возможность побыть одному.
Проблемы, с которыми обращаются дети и родители, остались прежними. Это взаимоотношения внутри семьи, проблемы обучения, сложности в общении подростков между собой.
Но вместе с тем ситуация самоизоляции внесла некоторые поправки. Семьи живут в непривычном режиме, растет напряжение. Отсюда — большее число звонков, которые совершаются в тревожном состоянии, в состоянии страха. Прежние проблемы проявляются в новом ключе.
Дети могут переживать из-за того, что родители не отпускают их гулять или хотят увезти их на дачу, где нет интернета. Те, кто учатся дистанционно, жалуются на усталость и проблемы с сосредоточением«, — отметила Анна Ермолаева.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
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Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.