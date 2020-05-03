Москва, , 12:29 — REGNUM В период карантина и самоизоляции дети обращаются к психологам с теми же проблемами, что и прежде, но теперь эти проблемы проявляются в новом ключе, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в воскресенье, 3 мая, руководитель службы «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.

« Общее количество обращений в нашу службу после начала эпидемии не увеличилось, даже немного сократилось. При этом стало больше вечерних и ночных звонков — в другое время суток в условиях самоизоляции трудно настроиться и найти возможность побыть одному.

Проблемы, с которыми обращаются дети и родители, остались прежними. Это взаимоотношения внутри семьи, проблемы обучения, сложности в общении подростков между собой.

Но вместе с тем ситуация самоизоляции внесла некоторые поправки. Семьи живут в непривычном режиме, растет напряжение. Отсюда — большее число звонков, которые совершаются в тревожном состоянии, в состоянии страха. Прежние проблемы проявляются в новом ключе.