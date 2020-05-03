Красногорск, , 12:27 — REGNUM В Подмосковье благодаря перепрофилированию компаний выпускают 620 тыс. медицинских масок ежедневно. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Изготовлением средств индивидуальной защиты в регионе заняты 14 компаний, 11 из которых ранее были перепрофилированы. За месяц объем производства медицинских масок вырос в два раза.

Предприятия, изготавливающие средства защиты могут рассчитывать на возмещение от 30 до 80% затрат на покупку оборудования. На текущий момент заявки на перепрофилирование поступили еще от девяти компаний.