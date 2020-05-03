Псков, , 12:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области получено семь положительных результатов на коронавирус. Таким образом, в регионе общее число заболевших за всё время достигло 201 человека, сообщает 3 мая региональный оперативный штаб.

Однако, по данным федерального оперативного штаба от 3 мая, в Псковской области за сутки выявлено 18 новых случаев, а общее число составляет 195. При этом 19 человек выздоровели, восемь скончались, в этих цифрах оба штаба сходятся.

Ввиду того, что в Псковской области большинство заражённых — завозные случаи, администрация региона приняла решение установить временные КПП на въезде и выезде из области, чтобы отсечь туристов, не имеющих регистрации и имущества в области, но желающих отдохнуть в майские праздники.

«Только за субботу было развернуто назад 754 автомобиля гостей, которые ехали в Псковскую область», — уточняют в оперштабе.

Добавим, что число пациентов в тяжёлом состоянии, которые успешно были сняты с искусственной вентиляции лёгких, в области выросло до четырех. Среди них есть мужчина 78 лет.

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