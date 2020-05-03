Уфа, , 12:28 — REGNUM Граждан России из Таиланда доставил в Уфу вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом 3 мая сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что в столицу Башкирии из Пхукета прибыли 15 жителей республики, 40 жителей соседних регионов и 37 граждан, которым предстоит перелет в Екатеринбург.

Всем вновь прибывшим предоставили горячее питание и напитки. Местных жителей доставили на автобусах в обсерватор.

Жители Удмуртии, Татарии, Ульяновской, Оренбургской и Нижегородской областей отправились на специальных автобусах в свои регионы.

Отмечается, что всего из Таиланда в Россию прибыли 116 граждан. 24 туриста сошли в аэропорту Ростова-на-Дону.

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