Челябинск, , 12:11 — REGNUM В Челябинской области заразившийся коронавирусом врач умер от COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

Медик имел высшее образование. Он проработал в больнице много лет. Был уважаемым и опытным специалистом. 17 апреля у него было выявлено ОРВИ, а 20-го — двусторонняя пневмония.

При этом результаты анализов на коронавирс дважды были отрицательными.

Как сообщало ИА REGNUM, врач брал у местных жителей биоматериал для исследования на коронавирус. Губернатор Алексей Текслер уже поручил оказать помощь семье умершего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области умер врач с COVID-19