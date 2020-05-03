Пермь, , 12:05 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за сутки, по состоянию на 3 мая, подтвердил еще 39 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В девяти случаях пациенты проходят лечение в больнице, в 29 — на дому из-за бессимптомного протекания заболевания. Один случай заражения зафиксирован посмертно.

За сутки прирост составил 7%, среднесуточная динамика прироста новых случаев заражения за неделю (27 апреля — 3 мая) — менее 5%. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 595 заражений коронавирусом.