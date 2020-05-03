Тула, , 12:02 — REGNUM Новый летальный случай у пациента с подтверждённых коронавирусом зафиксирован в Тульской области. Об этом 3 мая сообщили в управлении пресс-службы по региону.

В больнице скончался 63-летний житель Тулы, у которого было подтверждено заражение коронавирусом. Он поступил в стационар в тяжелом состоянии. В анамнезе — злокачественное новообразование и патология сердечно-сосудистой системы. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

За последние сутки в регионе заражение коронавирусом подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в регионе на 3 мая подтверждено 1218 случаев заражения коронавирусом, 143 человека выздоровели, восемь человек скончались.