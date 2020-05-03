Красногорск, , 11:54 — REGNUM В Подмосковье нарушителей режима самоизоляции, который действует в регионе до 11 мая, могут избавить от лишней энергии путем работы волонтерами службы скорой помощи на майские праздниках. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает РИАМО.

По словам Воробьева, необходимо сделать так, чтобы нарушение режима самоизоляции осуждалось на уровне семьи, и выезд на шашлыки на майские праздники стал «дурным тоном».

«Я говорю сегодня, что лучше эти ребята, у которых избыточное количество энергии, обращались бы к нам, и мы отправим их работать на скорую помощь или транспортировать больных в стационары», — заявил Воробьев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в Подмосковье выявили 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.