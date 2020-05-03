Симферополь, 3 мая 2020, 11:56 — REGNUM За сутки у одного жителя Крыма была выявлена новая коронавирусная инфекция, женщина подключена к аппарату ИВЛ. Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике 3 мая сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, ранее у больной была диагностирована пневмония.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике зарегистрировано 105 выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте ранее в этом сюжете: Режим повышенной готовности в Севастополе могут продлить до осени
Читайте развитие сюжета: У трёх севастопольцев подтвердилось заражение коронавирусом