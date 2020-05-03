Симферополь, , 11:56 — REGNUM За сутки у одного жителя Крыма была выявлена новая коронавирусная инфекция, женщина подключена к аппарату ИВЛ. Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике 3 мая сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«У нас один заболевший — женщина из Сакского района. Находится сейчас на аппарате ИВЛ. К сожалению, не понимаем, откуда заражение пошло. Ну и там ещё набор сопутствующих заболеваний. Женщине 69 лет», — отметил Аксёнов.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, ранее у больной была диагностирована пневмония.

«Она из Новофедоровки, находилась в больнице города Саки. К сожалению, последние случаи лабораторно подтверждённых пневмоний говорят о том, что мы не можем выявить источник инфекции. Не можем, потому что, несмотря на все принимаемые усилия, количество лиц, которые въезжают на территорию Крыма, остается значительным», — добавила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике зарегистрировано 105 выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

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