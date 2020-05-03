Ижевск, , 11:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 мая выявлено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в республике заражений увеличилось до 314 случаев, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В числе новых инфицированных — 31 житель Ижевска, семеро — жители Малопургинского района, по одному случаю выявлено в Воткинске, Увинском, Алнашском, Вавожском и Завьяловском районах.

Полностью выздоровели и выписаны 57 жителей республики, 12 — в течение минувших суток. Девять человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

По данным регионального оперативного штаба, четверо от общего числа граждан с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, состояние 48 человек оценивается как средней тяжести, 196 — в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия по-прежнему занимает последнее место по числу граждан с подтвержденным заражением SARS-CoV-2. Максимальное число заражений коронавирусом среди регионов Поволжья наблюдается в Нижегородской области — 2695 случаев.

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