Москва, , 11:47 — REGNUM Распространятся ли ограничения из-за коронавируса на июль, будет зависеть от того, готова ли власть делиться деньгами с населением, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Ранее (в марте) я писал, что ограничения затронут май и июнь. Сегодня понятно, что они распространятся и на июль. Все зависит от того, готова ли будет власть делиться деньгами с населением», — отметил Шеин в соцсетях.

Если не готова, полагает он, то под предлогом защиты экономики в жертву будет принесено здоровье населения, как в Бразилии.

«Собственно, и современное развитие эпидемии — плата за полумеры и нежелание выплачивать пособия гражданам. Впрочем, есть шанс, что вирус выдохнется», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сингапурские ученые из университета SUTD сдвинули свой прогноз по завершению эпидемии в России на 12 августа. В России режим нерабочих дней действуют до 12 мая.