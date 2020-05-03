Уфа, , 11:49 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Башкирии составило 1022. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба минздрава республики.

По сообщению пресс-службы министерства, за минувшие сутки в регионе число фактов заражения этим вирусом увеличилось на 87. При этом поправились от COVID-19 185 человек, это на два пациента больше в сравнении со вчерашним днем.

Число умерших пациентов с COVID-19 не изменилось и осталось прежним — 14 человек.

Отмечается, что в больницах в настоящее время находятся 438 пациентов. При этом 31 пациент находятся в тяжелом состоянии.

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