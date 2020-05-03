Москва, , 11:40 — REGNUM В России подтверждено 134 687 случаев заражения новым коронавирусом, это больше, чем во Франции, где выявлено 130 979 случаев инфицирования. Такие данные приводят власти обеих стран.

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 10 633 выявленных случаях заражения за сутки 2 мая. Французские власти подтверждают 130 979 случаев заражения.

Однако агентство France Presse приводит более широкую статистику, которая не совпадает с официальными данными. В соответствии с ней в стране заразились более 168 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире по количеству выявленных случаев заражения лидируют США. По данным университета Джонса Хопкинса, там зафиксировано более 1,13 млн случаев заражений. Среди пациентов с коронавирусом скончались около 66,4 тыс. человек.

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