Москва, , 11:31 — REGNUM Специалисты Министерства обороны России продезинфицируют еще два лечебных учреждения в итальянском городе Брешиа. Об этом 3 мая сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Российские военные специалисты проведут дезинфекцию двух лечебных учреждений в столице итальянской провинции Брешиа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, всего военными специалистами России совместно с итальянскими коллегами были полностью дезинфицированы пансионаты для пожилых людей в 90 населенных пунктах Ломбардии.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал властям Италии помощь в борьбе с новой инфекцией. В марте в эту страну на 15 самолётах прибыли российские специалисты, они начали работу в области Ломбардия, наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса.

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