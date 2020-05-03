Бразилиа, , 11:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Бразилии подтвердили 421 случай смерти от заболевания COVID-19 за прошедшие сутки в стране. Об этом 3 мая сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, общее число смертей в стране достигло 6 750 человек. Всего за последние сутки выявлено порядка 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 96 тыс. 559 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор она распространилась на всю планету, вынуждая правительства многих стран предпринимать карантинные меры.

Бразилия входит в число немногих стран, которые предпочли не ужесточать режим в связи с новым вызовом, чтобы не наносить серьезного удара по экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отвел Болсонару пять дней на предоставление результатов анализов