Тирасполь, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки шесть жителей Тирасполя, ранее заразившихся коронавирусом, выписали из Слободзейского инфекционного госпиталя. Еще трое пациентов выздоровели от COVID-19 и готовятся к выписке из инфекционного отделения Бендерской центральной городской больницы. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровья.

По состоянию на 11:00 3 мая в Приднестровье от COVID-19 выздоровели 105 человек. 388 человек в данный момент проходят лечение в медицинских учреждениях республики, один — за ее пределами.

Напомним, коронавирус выявлен у 516 жителей республики. 22 пациента скончались от осложнений COVID-19 за весь период эпидемии.

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