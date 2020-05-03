Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM За сутки медики вылечили 184 петербуржцев от COVID-19. Об этом сообщает 3 мая городской оперативный штаб.

По сведениям чиновников, за все время пандемии в Петербурге выздоровел 1 тыс. 61 больной COVID-19.

Всего за последние сутки в городе зафиксировали 295 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался.

Таким образом, Петербург перешагнул пятитысячную отметку по числу заражений, пока остановившись на 5 тыс. 29 случаях, за все время официально подтверждено 34 летальных случая.

За последние сутки в Петербурге снова снизились темпы обследований — на коронавирусо протестировали всего 5 тыс. 379 человек. На карантине находится 3 тыс. 266 человек.

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