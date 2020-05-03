Аден, Йемен, , 11:34 — REGNUM Южный переходный совет Йемена распорядился закрыть три госпиталя в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, решение было принято для защиты медицинского персонала. По словам представителей руководства Адена, в регионе, как и в стране в целом, не были приняты адекватные меры для сдерживания распространения инфекции.

Указанные больницы не располагают всем необходимым оборудованием, поэтому в борьбе с коронавирусом считаются неэффективными.

На сегодняшний день в Йемене выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекции, в то время как от внутреннего конфликта, голода и вспышки холеры скончались десятки тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.