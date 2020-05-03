Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии выявлены десятки новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, общее число заражённых превысило 730, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По данным на 3 мая, в Чувашии за последние сутки официально подтверждено 55 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 731.

В республике 134 пациента с COVID-2019 выздоровели, из них 28 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

По данным чувашских властей на 2 мая, когда было официально подтверждено 676 случаев заражения SARS-CoV-2, 241 случай выявлен в Чебоксарах, 50 — в Ядринском районе, 49 — в Янтиковском районе, 37 — в Канашском районе, 33 — в Батыревском районе, 32 — в Порецком районе.

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