Нур-Султан, , 11:03 — REGNUM В Нур-Султане скончался пациент 1958 года рождения, зараженный коронавирусом, сообщили 3 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

Житель города Шахтинска Карагандинской области попал в больницу 5 апреля. После подтверждения коронавируса 14 апреля пациента перевели в Нур-Султан. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, болезнь протекала в тяжелой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая в Казахстане скончались 26 пациентов, зараженные коронавирусом. В Алма-Ате умерли восемь человек, в Акмолинской области и Чимкенте — по четыре, Нур-Султане — три пациента.

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