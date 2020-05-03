Симферополь, , 10:56 — REGNUM Один новый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в Крыму за минувшие сутки. Пациент — пожилая женщина, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 3 мая в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.

Он уточнил, что заболевшей женщине 69 лет, «возврат рискованный», у неё есть сопутствующие заболевания. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Женщина живёт в Сакском районе Крыма, в Новофёдоровке. Каким образом она заразилась, пока неизвестно. Всего на полуострове выявлено 105 случаев заражения.

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