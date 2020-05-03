Прага, , 10:51 — REGNUM Число новых случаев инфицирования коронавирусом на территории Чехии за прошедшие сутки составило всего 18 человек. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба здравоохранительного ведомства страны.

«За последние сутки в Чехии коронавирус зарегистрирован всего у 18 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за этот же период не выявлено ни одного летального случая из-за нового заболевания и ещё 15 пациентов выздоровели, и отмечается, что рост количества зараженных в значительной степени снизился к выходным.

Кроме этого, уточняется, что в данный момент заражены коронавирусом 4049 человек, причем общее количество инфицированных в стране с 1 марта составляет 7755 случаев при 3641 выздоровевшем и 245 летальных исходах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что текущие темпы инфицирования коронавирусом в Германии совпадают с показателями, которые фиксировались в стране в марте, вскоре после объявления пандемии.