Петрозаводск, , 10:50 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки вновь зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 3 мая в оперативном штабе. Такой же показатель был и днем ранее.

«Один новый случай коронавирусной инфекции с неустановленным пока источником заражения выявлен в Петрозаводске. Также диагноз COVID-19 подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до восьми человек», — рассказал в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Всего в Карелии на 3 мая выявлено 89 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Из них 13 человек выздоровели и выписаны. Смертельных случаев нет.

За сутки в республике проведено 673 анализа на коронавирус, общее число проведенных тестов достигло 16 794.

На 1203 человека возросло количество лиц, находящихся на карантине, теперь их 3340. При этом 23 человека находятся в обсерваторах.

Значительное увеличение за сутки количества лиц, находящихся на карантине, глава Карелии объяснил ростом за счет граждан, въехавших на территорию региона. Всем им предписана двухнедельная самоизоляция.

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