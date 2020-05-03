Москва, , 10:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Москве исследования подтвердили 5948 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 мая сообщили в московском оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, в Москве установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом. Ранее наибольшее число случаев заражений было выявлено 2 мая — 5358.

Всего в Москве заразились коронавирусом 68 606 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве 2 мая могло быть связано с тем, что около двух недель до этой даты при проверке спецпропусков образовались очереди на входах в станции метро, рассказал корреспонденту агентства депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ).

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