Москва, , 10:41 — REGNUM После инфицирования новым коронавирусом ещё 655 пациентов в Москве выздоровели за прошедшие сутки, в результате чего общее число вылечившихся составило 7029 пациентов. Об этом 3 мая рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек», — сообщила заместитель мэра, добавив, что общее число вылечившихся от нового заболевания теперь составляет в столице России 7029 человек.

Также она указала, что число выздоравливающих от заболевания продолжает увеличиваться в Москве ежедневно и уже несколько дней их количество каждые сутки превышает 600 человек.

Кроме того, по словам Раковой, в столичных больницах есть все условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Петербурге подтвердили еще 295 случаев заражения коронавирусом.